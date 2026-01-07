Skeleton: Auer mit Rang elf in St. Moritz auf Olympia-Kurs

Der Tiroler Florian Auer hat am Mittwoch beim Skeleton-Weltcup der Männer in St. Moritz Rang elf belegt und damit seinen ersten von zwei für eine Olympia-Nominierung erforderlichen Top-12-Plätzen geholt. Auer landete damit drei Plätze bzw. 18 Hundertstel hinter seinem erfolgsverwöhnteren Landsmann Samuel Maier, für den das Ergebnis unter den Erwartungen liegt. Der Sieg ging mit satten 1,29 Sek. Vorsprung an den Briten Matt Weston. Maiers Rückstand betrug 2,41 Sekunden.

Für den nur auf Rang 23 (+4,01) gekommenen Alexander Schlintner ist der Olympia-Zug damit wohl kaum noch zu erreichen, ist er doch noch ohne Top-12-Ergebnis und steht vor der Nominierung nur noch ein Rennen aus – am Freitag erneut in St. Moritz für Männer, Frauen und im Mixed auch als EM ausgeschrieben (ab 8.30 Uhr). Das Freitag-Rennen war der Ersatz für den wetterbedingt abgebrochenen Bewerb am vergangenen Freitag in Winterberg, als Schlintner nach Lauf eins in Führung gelegen war.

(APA) / Bild: GEPA