Ski-Weltcup Kalender 2025/26: Es geht wieder los!

Der Skiweltcup startet am Wochenende in die neue Saison! In Sölden stehen zwei Riesenslaloms am Plan – die Frauen machen am Samstag den Auftakt, die Männer folgen am Sonntag. Der 1. Durchgang startet jeweils um 10 Uhr.

Traditionell beginnt die Skiweltcup-Saison auch dieses Jahr wieder in Sölden. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden vor Ort erwartet. Schon am Freitag beginnt das umfangreiche Rahmenprogramm zum Weltcup-Auftakt.

Für die Ski-Herren stehen in dieser Saison 38 Rennen am Plan, bei den Damen sind es 37. Nach Sölden gibt es noch weitere Schauplätze in Österreich. Für die Damen stehen Gurgl, Semmering sowie Zauchensee und Flachau am Plan. Rennen der Herren finden neben Sölden ebenfalls in Gurgl statt, aber auch in Kitzbühel und Schladming.

Der Skiweltcup-Kalender im Überblick

OKTOBER:

Samstag, 25.10.2025: Riesenslalom Frauen, Sölden (AUT)

Sonntag, 26.10.2025: Riesenslalom Männer, Sölden (AUT)

NOVEMBER:

Samstag, 15.11.2025: Slalom Frauen, Levi (FIN)

Sonntag, 16.11.2025: Slalom Männer, Levi (FIN)

Samstag, 22.11.2025: Slalom Männer, Gurgl (AUT)

Sonntag, 23.11.2025: Slalom Frauen, Gurgl (AUT)

Donnerstag, 27.11.2025: Super G Männer, Copper Mountain (USA)

Freitag, 27.11.2025: Riesenslalom Männer, Copper Mountain (USA)

Samstag, 29.11.2025: Riesenslalom Frauen, Copper Mountain (USA)

Sonntag, 30.11.2025: Slalom Frauen, Copper Mountain (USA)

DEZEMBER:

Donnerstag, 04.12.2025: Abfahrt Männer, Beaver Creek (USA)

Freitag, 05.12.2025: Abfahrt Männer, Beaver Creek (USA)

Samstag, 06.12.2025: Super G Männer, Beaver Creek (USA), Riesenslalom Frauen, Tremblant (CAN)

Sonntag, 07.12.2025: Riesenslalom Männer, Beaver Creek (USA), Riesenslalom Frauen, Tremblant (CAN)

Freitag, 12.12.2025: Abfahrt Frauen, St. Moritz (CHE)

Samstag, 13.12.2025: Abfahrt Frauen, St. Moritz (CHE), Riesenslalom Männer, Val d’Isere (FRA)

Sonntag, 14.12.2025: Super G Frauen, St. Moritz (CHE), Slalom Männer, Val d’Isere (FRA)

Dienstag, 16.12.2025: Slalom Frauen, Courchevel (FRA)

Freitag, 19.12.2025: Super G Männer, Gröden (ITA)

Samstag, 20.12.2025: Abfahrt Männer, Gröden (ITA), Abfahrt Frauen, Val d’Isere (FRA)

Sonntag, 21.12.2025: Super G Frauen, Val d’Isere (FRA), Riesenslalom Männer, Alta Badia (ITA)

Montag, 22.12.2025: Slalom Männer, Alta Badia (ITA)

Samstag, 27.12.2025: Riesenslalom Frauen, Semmering (AUT), Super G Männer, Livigno (ITA)

Sonntag, 28.12.2025: Slalom Frauen, Semmering (AUT)

JÄNNER:

Samstag, 03.01.2026: Riesenslalom Frauen, Kranjska Gora (SVN)

Samstag, 04.01.2026: Slalom Frauen, Kranjska Gora (SVN)

Mittwoch, 07.01.2026: Slalom Männer, Madonna di Campiglio (ITA)

Samstag, 10.01.2026: Riesenslalom Männer, Adelboden (CHE), Abfahrt Frauen, Zauchensee (AUT)

Sonntag, 11.01.2026: Slalom Männer, Adelboden (CHE), Super G Frauen, Zauchensee (AUT)

Dienstag, 13.01.2026: Slalom Frauen, Flachau (AUT)

Freitag, 16.01.2026: Super G Männer, Wengen (CHE)

Samstag, 17.01.2026: Abfahrt Männer, Wengen (CHE), Abfahrt Frauen, Tarvisio (ITA)

Sonntag, 18.01.2026: Slalom, Männer, Wengen (CHE), Super G Frauen, Tarvisio (ITA)

Dienstag, 20.01.2026: Riesenslalom Frauen, Kronplatz (ITA)

Freitag, 23.01.2026: Super G Männer, Kitzbühel (AUT)

Samstag, 24.01.2026: Abfahrt Männer, Kitzbühel (AUT), Riesenslalom Frauen, Spindleruv Mlyn (CZE)

Sonntag, 25.01.2026: Slalom Männer, Kitzbühel (AUT), Slalom Frauen, Spindleruv Mlyn (CZE)

Dienstag, 27.01.2026: Riesenslalom Männer, Schladming (AUT)

Mittwoch, 28.01.2026: Slalom Männer, Schladming (AUT)

Freitag, 30.01.2026: Abfahrt Frauen, Crans Montana (CHE)

Samstag, 31.01.2026: Super G Frauen, Crans Montana (CHE)

FEBRUAR:

Sonntag, 01.02.2026: Abfahrt Männer, Crans Montana (CHE)

Samstag, 28.02.2026: Abfahrt Frauen, Soldeu (AND), Abfahrt Männer, Garmisch-Partenkirchen (GER)

MÄRZ:

Sonntag, 01.03.2026: Super G Frauen, Soldeu (AND), Super G Männer, Garmisch-Partenkirchen (GER)

Samstag, 07.03.2026: Riesenslalom Männer, Kranjska Gora (SVN), Abfahrt Frauen, Val di Fassa (ITA)

Sonntag, 08.03.2026: Slalom Männer, Kranjska Gora (SVN), Super G Frauen, Val di Fassa (ITA)

Samstag, 14.03.2026: Riesenslalom Frauen, Åre (SWE), Abfahrt Männer, Courchevel (FRA)

Sonntag, 15.03.2026: Slalom Frauen, Åre (SWE), Super G Männer, Courchevel (FRA)

FINALE:

Samstag, 21.03.2026: Abfahrt Frauen, Abfahrt Männer, Lillehammer (NOR)

Sonntag, 22.03.2026: Super G Frauen, Super G Männer, Lillehammer (NOR)

Dienstag, 24.03.2026: Slalom Frauen, Riesenslalom Männer, Lillehammer (NOR)

Dienstag, 24.03.2026: Riesenslalom Frauen, Slalom Männer, Lillehammer (NOR)

Bild: GEPA