Ski Cross: Ofner beim Weltcupfinale in Kanada Fünfte

Vizeweltmeisterin Katrin Ofner hat beim Ski-Cross-Weltcupfinale im kanadischen Craigleith im ersten Rennen Platz fünf belegt.

Die Steirerin gewann nach ihrem Aus in der Vorschlussrunde noch das kleine Finale. Der Sieg ging in Abwesenheit der verletzt fehlenden Saisondominatorin Sandra Näslund (SWE) wie schon zuletzt in Veysonnaz an die Schweizerin Fanny Smith.

Bei den Männern feierte der Weltcupführende Reece Howden einen Heimerfolg. Die ÖSV-Läufer schieden allesamt bereits im Achtelfinale aus. Die letzten Saisonbewerbe gehen am Samstag in Szene.

