Ski-WM: Die Startliste für die Kombination der Herren

via

via Sky Sport Austria

Am Dienstag starten die Männer mit der Kombination in die Ski-WM 2023. Der Super-G in Courchevel beginnt um 11:00 Uhr, der Slalom startet um 14:30 Uhr.

Österreich stellt in diesem Bewerb den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger. Marco Schwarz holte bei der WM 2021 Gold, 2022 triumphierte Johannes Strolz bei den Olympischen Winterspielen. Die beiden Slalomläufer zählen auch heuer zu den Favoriten.

Eröffnet wird der erste Bewerb der Herren vom Tschechen Jan Zabystran. Als erster Anwärter auf eine Medaille geht Alexis Pinturault mit Nummer 5 ins Rennen, gefolgt von Johannes Strolz.

Raphael Haaser hat Startnummer 11, Marco Schwarz stößt sich als Zwölfter aus dem Starthaus. Vincent Kriechmayr geht mit Nummer 20 an den Start. Mit Nummer 23 feiert Stefan Babinsky sein WM-Debüt.

Weitere wichtige Startnummern:

15 Aleksander Aamodt Kilde, 17 Loic Meillard, 19 Atle Lie McGrath, 24 Dominik Paris, 31 Marco Odermatt

Insgesamt sind 54 Läufer am Start.

Bild: GEPA