Skibergsteiger Hiemer/Verbnjak in Mixed-Staffel Sechste

Johanna Hiemer und Paul Verbnjak haben nach ihren Enttäuschungen im Einzel bei der Olympia-Premiere des Skibergsteigens im abschließenden Mixed-Bewerb am Samstag Platz sechs belegt.

Fast 40 Sekunden fehlten dem österreichischen Duo nach jeweils zwei Runden in der Staffel in Bormio auf Bronze. Das erste Olympia-Gold in dem neuen Format sicherte sich das favorisierte französische Duo Emily Harrop/Thibault Anselmet vor der Schweiz (+11,86 Sekunden) und Spanien (+29,50).

Mit der Medaillenentscheidung hatten die beiden Österreicher bei guter Stimmung im Zielraum der berühmten Stelvio-Piste nichts zu tun. Die zweifache Mutter Hiemer hielt nur in der unmittelbaren Anfangsphase mit der Spitze mit, übergab mit 21,1 Sekunden Rückstand auf die enorm stark gestartete Harrop bereits als Sechste. Die Position behielt das ÖOC-Duo bis ins Ziel, verlor aber kontinuierlich an Zeit. Beim zweiten Wechsel lag Verbnjak 37,7 Sekunden zurück, am Ende waren es 1:07,68 Minuten, die auf Frankreich fehlten.

Abwechslungsreicher Kurs

Zwölf Nationen waren im Bewerb vertreten, die Runde bot einiges an Abwechslung. Je zweimal musste aufgefellt werden, neben den klassischen Bergauf-Stücken gab es auch Riesentorlauf-ähnliche Abfahrten und eine Tragepasse über Treppen, bei denen Hiemer im Sprint mehrmals gestürzt war. Diesmal kam die 30-jährige Steirerin, die im Allgäu lebt, besser durch. Für ganz vorne reichte es aber ebenso wie für den 24-jährigen Kärntner Verbnjak nicht, dessen Stärken eher in der nicht-olympischen Ausdauerdisziplin Vertical liegen.

Harrop hatte im Einzel bereits Silber geholt, Anselmet Bronze. Die Franzosen kontrollierten gemeinsam das Feld und hielten auch einem Angriff der Schweizer Einzel-Olympiasiegerin Marianne Fatton stand, deren Partner Jon Kistler im Finish nicht mehr zusetzen konnte. Szene-Star Oriol Cardona Coll rettete für Spanien Bronze, nachdem Ana Alonso Rodriguez nach Problemen vor dem letzten Wechsel eine Zeitstrafe von drei Sekunden erhalten hatte.

Im Einzel waren die mit Medaillenambitionen angereiste Hiemer und Verbnjak jeweils im Vorlauf ausgeschieden. Im letzten Mixed-Weltcuprennen vor den Winterspielen hatte Österreichs Duo Anfang Februar in Boi Taüll in den Pyrenäen hinter den drei bei Olympia mit Medaillen dekorierten Teams Rang vier belegt. Diesmal mussten sie auch noch den USA (+42,99) und Italien (+1:00,20 Min.) den Vortritt lassen.

(APA)/Bild: GEPA