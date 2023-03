Skifliegen in Planica abgesagt – zwei Wettkämpfe am Samstag

Das Weltcup-Skifliegen beim Saisonfinale in Planica ist am Freitag nach zweistündigem Zuwarten wegen anhaltenden Windes abgesagt worden.

Bereits um 8.45 Uhr wird der Einzelbewerb in einem Durchgang nachgetragen, und zwar unmittelbar vor dem Teamwettkampf. So lautete die Entscheidung der Jury. Seit 14.00 Uhr hatten es nur zehn Vorspringer von dem Riesenbakken herunter geschafft, danach hing die Absage Stunden lang in der Luft bzw. an der zu bewegten Luft.

ÖSV-Team für Teambewerb steht

Später gab der ÖSV auch die vier Athleten bekannt, die im Teambewerb (10.00 Uhr) starten werden: Es sind dies Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und als Schluss-Springer Stefan Kraft. Für Kraft geht es in den beiden Einzelbewerben noch um die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup. Aktuell liegt er 60 Zähler hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud, der den Gesamt-Weltcup schon gewonnen hat.

