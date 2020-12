via

Sky Sport Austria

Die Vierschanzentournee der Skispringer wird ihren neuen Sieger am 6. Jänner in Bischofshofen vor leeren Rängen küren.

Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Auch die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind bei der 69. Vierschanzentournee coronabedingt vor leeren Rängen geplant. Normalerweise kommen rund 100.000 Fans zu den vier Stationen in Deutschland und Österreich.

(APA)

Bild: GEPA