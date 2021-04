Tande nach schwerem Sturz wieder in Norwegen

Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wieder in seiner Heimat. Der 27-Jährige sei mit einem Ambulanzjet in Oslo gelandet und werde weiter medizinisch behandelt, erklärte Verbands-Sportchef Claas Brede Braathen am Freitag gegenüber norwegischen Medien.

Tande war am vergangenen Donnerstag im Probedurchgang heftig auf dem Hang aufgeschlagen und wurde im Krankenhaus in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er nach fünf Tagen aufwachte. Tande gehe es den Umständen entsprechend gut, berichtete Braathen.

(APA/dpa)

Beitragsbild: Imago