Skisprung-Legende Thomas Morgenstern zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Elfter Gast ist der zweifache österreichische „Sportler des Jahres“ Thomas Morgenstern

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Wien, 9. Februar 2023 – Als elften Gast bei „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im Skisprung und Skiflug Thomas Morgenstern. Der Kärntner debütierte im Alter von 16 Jahren im Weltcup und zählt heute zum elitären Kreis von nur fünf Personen, die die größten vier Veranstaltungen Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Gesamtweltcup und Vierschanzentournee für sich entscheiden konnten. Zurückgeworfen wurde er immer wieder von schlimmen Stürzen, die auch ein Mitgrund für das Karriereende als 27-jähriger waren.



Im Sporttalk spricht der 36-jährige über seine Beziehung zu Gregor Schlierenzauer und Andreas Goldberger, der auch eine Videobotschaft für „Morgi“ vorbereitet hat, was er nach dem Springen auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin machte, und wie er den Sturz am Kulm 2014 erlebte. Weiters erzählt Thomas Morgenstern über sein Leben als Familienvater und welche Ziele er mit seinem Hubschrauber-Unternehmen, das er gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Martin Hinteregger aufgebaut hat, verfolgt.



Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Thomas Morgenstern wird am Sonntag, 12. Februar, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?



Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz und moderiert u.a. abwechselnd mit Martin Konrad „Talk & Tore“. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Artikelbild: © Rene Hundertpfund