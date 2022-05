Skisprungweltcup-Auftakt in Wisla auf Matten

via

via Sky Sport Austria

Stefan Kraft und Co. werden beim Weltcup-Auftakt zur kommenden Skisprung-Saison auf Matten landen. Der Start der Männer in Wisla (Polen) am 5. und 6. November wurde beim virtuell ausgetragenen FIS-Kongress abgesegnet.

Die zwei Einzelspringen werden in einer Art Hybrid-Version auf Eisspur und Matten ausgetragen. Der Ski-Weltverband schaute sich nach Alternativen um, um weniger in direkter Konkurrenz zur Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu stehen.

Außerdem feiert der Weltcup-Tross nach dann 19 Jahren Pause ein Comeback in den USA (Iron Mountain am 11./12. Februar). Das bisher letzte USA-Springen im Weltcup fand im Februar 2004 in Park City statt.

Neu ist nach einem Tohuwabohu mit den Anzügen ausgerechnet während den Olympischen Spielen das Vermessungsprozedere. Künftig soll die Körpergröße im Liegen und Sitzen mit einem Lasergerät bestimmt werden. Die Maße sind ausschlaggebend für die Schrittlänge des Springeranzugs, teilte die FIS mit.

(APA)

Artikelbild: Imago