SKN-Coach Baumgartner: “Wir dürfen die Nerven nicht verlieren”

via Sky Sport Austria

Trotz des missglückten Debüts und fünf Punkten Rückstand auf Platz elf will Neo-SKN-Coach Gerald Baumgartner nach dem 0:2 gegen die Admira im Kampf um den direkten Klassenerhalt noch nicht aufgeben.



“Die Partie war vom Start weg sehr umkämpft. Die Schlüsselszene war das 0:1, das wir bekommen haben. Es ist jetzt aber so passiert, wir dürfen die Nerven nicht verlieren. So lange es rechnerisch möglich ist, werden wir darum kämpfen, um in der Liga zu bleiben”, sagte Baumgartner nach Spielende im Sky Interview.