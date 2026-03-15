SKN-Frauen feiern 9:1-Kantersieg in Altach

Das Duell in Altach zwischen dem Dritten und dem Zweiten der Frauen-Bundesliga ist eine klare Angelegenheit für die Gäste aus St. Pölten geworden.

Die Niederösterreicherinnen feierten am Sonntag einen 9:1-Kantersieg bei den SCR-Frauen. Sarah Mattner-Trembleau stach dabei mit einem Viererpack bei den „Wölfinnen“ heraus, Carina Brunold gelangen zwei Treffer. In der Tabelle hat St. Pölten sechs Zähler Rückstand auf Leader Austria Wien.

Altach bleibt mit 28 Zählern punktgleich mit Sturm Graz Dritter und muss noch ein wenig um das Meister-Playoff bangen. Zum Abschluss der 16. Runde gewann die Vienna bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 3:1.

(APA) / Bild: GEPA