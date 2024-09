SKN-Frauen gegen Mura um ersten Schritt Richtung CL-Ticket

Österreichs Frauen-Fußball-Meister SKN St. Pölten kämpft am Donnerstag um den ersten Schritt in Richtung dritter Champions-League-Teilnahme in Folge.

Die Niederösterreicherinnen treffen vor eigenem Publikum auf den slowenischen Champion ZNK Mura und wollen sich in der NV Arena eine gute Ausgangsposition für die Retourpartie eine Woche später in Murska Sobota verschaffen.

Besonders gut über den Gegner Bescheid weiß die 36-jährige slowenische SKN-Kickerin Mateja Zver, die viele Jahre bei Muras Vorgänger-Verein Pomurje verbrachte. „Mura verfügt über schnelle Spitzen, die auch technisch sehr stark sind“, betonte Zver und freute sich über das „ganz besondere“ Duell mit ihrem Heimatverein.

Mura hat in Slowenien eine ähnlich dominante Position im Frauenfußball wie St. Pölten in Österreich, es treffen zwei Serienmeister aufeinander. In die Champions-League-Gruppenphase haben es die Sloweninnen im Gegensatz zur Truppe von Trainerin Liese Brancao allerdings noch nicht geschafft.

(APA) / Bild: GEPA