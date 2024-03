SKN-Frauen kassieren späten Ausgleich gegen die Vienna

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben den Rost aus der Winterpause noch nicht ganz abgeschüttelt. Auch im zweiten Frühjahrsspiel in der Frauen-Bundesliga gelang dem Serienmeister kein Sieg, nach dem 0:0 in der Vorwoche gegen Austria Wien folgte am Samstag ein 1:1 bei der Vienna.

Die Niederösterreicherinnen haben damit zum ersten Mal seit zwölf Jahren zwei Ligaspiele in Folge keinen Dreier eingefahren. Im Herbst hatten die SKN-Frauen alle neun Partien gewonnen.

Maria Mikolajova hatte St. Pölten auf der Hohen Warte plangemäß in Führung gebracht (73.), doch Claudia Wasser sicherte der Vienna in der Nachspielzeit (95.) einen Punkt. In der Tabelle könnte die SPG SCR Altach/FFC Vorderland mit einem Sieg am Sonntag bei Sturm Graz bis auf einen Zähler an die St. Pöltenerinnen (29 Punkte) heranrücken. Die drittplatzierte Vienna hält wie die Vorarlbergerinnen bei 25 Zählern.

(APA)/Bild: GEPA