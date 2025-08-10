SKN-Frauen starten mit Kantersieg in ÖFB-Cup

Titelverteidiger SKN St. Pölten hat sich zum Start in den ÖFB Ladies Cup keine Blöße gegeben.

Der Serien-Double-Champion fertigte die FSG St.Georgen/Leys am Sonntag zum Abschluss der 1. Runde mit 9:0 ab. Damit meisterten alle neun angetretenen Fußball-Bundesligisten die erste Hürde. SCR Altach hatte auf dem Weg ins Achtelfinale ein Freilos.

Nicht mehr im Bewerb ist hingegen Zweitliga-Aufsteiger Rapid nach einer 0:1-Niederlage am Samstag beim Ligarivalen USC Landhaus.

(APA) / Bild: GEPA