SKN-Goalie Riegler: “Es zählen jetzt genau noch zwei Spiele”

via

via Sky Sport Austria

Letzte Hoffnung Relegation: Der SKN St. Pölten steht als Schluslicht der Saison 2020/21 der tipico Bundesliga fest. Kapitän Christoph Riegler setzt seine Hoffnungen in die beiden Spiele um den Klassenerhalt und glaubt an das Bundesliga-Niveau der Mannschaft.

“Es ist sehr enttäuschend. Ich wünsche es keinem, dass einer zweimal Relegation spielen muss”, sagt der SKN-Schlussmann, der bereits 2018 gegen Wiener Neustadt den Klassenerhalt verspätet bejubeln durfte.

Anstatt zurückzublicken, will Riegler nun mit Selbstbewusstsein in die entscheidenden Partien gehen: “Es zählen jetzt genau noch zwei Spiele und da müssen wir alles mobilisieren. Wir müssen uns alle wieder zusammenraufen, alle an uns glauben.” Letztendlich sei man trotz allem “eine Bundesligamannschaft, die gegen eine Zweitliga-Mannschaft” spielen werde.