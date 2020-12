SKN-Goalie Riegler: “Für St. Pölten-Verhältnisse ist es ruhig im Verein”

via

via Sky Sport Austria

Für den SKN St. Pölten läuft es in der tipico Bundesliga sehr gut – die "Wölfe" liegen als Fünfter nach zehn Runden in dieser Saison auf Kurs. Ins Heimspiel gegen den TSV Hartberg gehen die Niederösterreicher daher als Favorit.

“Für SKN St. Pölten-Verhältnisse ist es sehr ruhig im Verein, was gut für die ganze Mannschaft ist”, sagte Schlussmann Christoph Riegler im Sky-Exklusivinterview. Momentan beträgt der Vorsprung auf den sechsten Tabellenrang bereits vier Zähler – fängt man in St. Pölten an zu träumen?

“Es ist kein Geheimnis, dass die kleineren Vereine es schon schaffen möchten, unter die ersten sechs zu kommen. Man sieht beim WAC, was alles möglich ist”, meinte Riegler optimistisch. Besonders angetan ist er von den Neuzugängen, allen voran Angreifer Dor Hugi: “Dor Hugi ist ein Topspieler für mich, er hat einen guten Abschluss und super Bewegungen.”