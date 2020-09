SKN-Profi Pokorny über Kampf um Top sechs: “Kann mit uns rechnen”

via

via Sky Sport Austria

Der SKN St. Pölten ist gegen Sturm Graz mit einem Remis in die Saison gestartet und hat dabei mit einer offensiven Spielweise überrascht. Leihspieler Peter Pokorny sieht einiges an Potenzial in der Mannschaft.

“Wir haben gezeigt, was wir trainiert haben in den letzten Wochen. Schade, dass wir das nicht zum Ende durchgezogen haben”, resümierte die Salzburg-Leihgabe des SKN.

Der slowakische Nachwuchs-Nationalspieler hält einen Einzug in die Top sechs für möglich: “Das hat man heute gesehen. Mit uns kann man vorne in der Tabelle rechnen.”