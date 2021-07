via

via Sky Sport Austria

Zweitligist SKN St. Pölten hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg drei Talente vom deutschen Bundesligisten ausgeliehen.

In der kommenden Saison kicken Goalie Lino Kasten (GER) und die beiden Offensivspieler Ulysses Llanez (USA) sowie Hong Yun-sang (KOR) in der niederösterreichischen Hauptstadt, wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag bekannt gab.

(APA)/Bild: SKN St. Pölten