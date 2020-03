SKN St. Pölten meldet ebenfalls Kurzarbeit an

Auch der SKN St. Pölten hat aufgrund des Coronavirus-bedingten Spielpause in der Fußball-Bundesliga auf Kurzarbeit umgestellt. Alle Spieler hätten dem Vorschlag zugestimmt und damit Arbeitsplätze gesichert, vermeldete das Ligaschlusslicht am Freitag.

“Die breite Zustimmung ist ein Zeichen, dass die SKN-Familie gerade auch in schwierigen Zeiten zusammensteht”, wurde General Manager Andreas Blumauer in einer Aussendung zitiert. Die Pandemie stelle die Fußball-Branche auf die Probe, so Blumauer. “Vielleicht erfordert dies auch ein Umdenken der gesamten Liga, wie wir den Fußball zukünftig ausrichten wollen.”

