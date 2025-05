Der SKN St. Pölten hat einen namhaften Testspielgegner für die kommende Sommer-Vorbereitung bekannt gegeben.

Wie die Niederösterreicher am Mittwoch vermelden, kommt Besiktas Istanbul im Rahmen des 25-jährigen Vereinsjubiläums am 10. Juli in die NV Arena. Im Kader von Ex-United Trainer Ole Gunnar Solskjaer stehen unter anderem Stars wie Ciro Immobile und Alex Oxlade-Chamberlain.

Bild: GEPA