SKN St. Pölten trennt sich von Cheftrainer Gitsov

Zweitligist SKN St. Pölten trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Aleksandar Gitsov. Das teilte der Verein am Montagnachmittag in einer knappen Aussendung mit.

„Diese schwierige Entscheidung wurde nach sorgfältiger Überlegung und im Hinblick auf unsere strategische Ausrichtung getroffen“, wird Sportdirektor Christoph Freitag darin zitiert. Wer das Cheftraineramt übernimmt, werde ehestmöglich bekannt gegeben.

Man danke Gitsov für seinen Einsatz und seine harte Arbeit, habe sich jedoch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, heißt es in der Aussendung weiter. Die Trennung von dem Bulgaren kommt nach einem durchwachsenen Saisonstart mit neun Punkten aus neun Spielen nicht ganz überraschend. Allerdings hatten die Niederösterreicher just am vergangenen Wochenende mit einem 4:2-Auswärtserfolg bei der SV Ried einen unerwarteten Sieg eingefahren.

(APA) / Bild: GEPA