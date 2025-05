SKN-Stürmerin Mädl wechselt zu Bayer Leverkusen

Das Kontingent an österreichischen Fußball-Spielerinnen in der deutschen Bundesliga wächst weiter. Valentina Mädl wechselt im Sommer von Serienmeister SKN St. Pölten, für den sie seit 2022 insgesamt 34 Tore in 73 Spielen erzielt hat, zu Bayer Leverkusen. Das gab der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison am Dienstag bekannt. Die als großes Talent geltende 19-Jährige, die auf ihr ÖFB-A-Team-Debüt noch warten muss, erhält einen bis 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.

Die Verantwortlichen der Werkself setzen vor allem auf ihr „dynamisches Tempo-Dribbling“ und „starkes Eins-gegen-Eins“, wie Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen, ausführte. Sie selbst sprach von einem „großen Schritt“ nach Deutschland. „Ich hoffe, dass ich dem Team vor allem mit meiner Schnelligkeit helfen kann. Mein Ziel ist es, mich mit Leverkusen für die internationalen Plätze zu qualifizieren“, sagte die Burgenländerin.

Verabschieden will sie sich am Samstag (13.00 Uhr) mit dem neuerlichen Double-Gewinn. Da geht es im ÖFB-Cup-Finale in Wiener Neustadt gegen die Wiener Austria. Dabei kann sie allerdings verletzungsbedingt wie im gesamten Frühjahr nur als Daumendrückerin fungieren.

(APA)

Beitragsbild: GEPA