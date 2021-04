SKN-Trainer Zellhofer über Altach-Tor: “War vorher ein klares Foul”

via

via Sky Sport Austria

Nach der 0:1-Niederlage bei seinem Debüt als Cheftrainer des SKN St. Pölten zeigt sich Georg Zellhofer im Sky-Interview enttäuscht über den Ausgang des Spiels.

“Es tut weh, eine Punkteteilung wäre gerechter gewesen. Wir haben schwer ins Spiel gefunden, in der zweiten Halbzeit war es für mich ein offenes Spiel”, so Zellhofer nach Spielschluss. Auch mit Altachs Tor zum 1:0 haderte Zellhofer: “Es passt in unsere Situation, dass wir aus einer sehr strittigen Situation ein Tor bekommen. Für mich war es ein klares Foul mit dem Ellenbogen – das ärgert mich schon.”

Der Treffer im Video