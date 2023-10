SKU Amstetten präsentiert zwei Neuzugänge

Zweitliga-Schlusslicht SKU Amstetten hat auf die miserable sportliche Situation und zwei vereinslose Spieler unter Vertrag genommen: Nicolas Andermatt und Fabian Miesenböck werden ab sofort für die Niederösterreicher auflaufen. Das gab der Zweiligist am Dienstag offiziell bekannt.

Miesenböck war zuletzt bei Bundesligist Austria Klagenfurt aktiv. Seit Juli war der 30-Jährige allerdings vereinslos. Der Linksfuß absolvierte 31 Bundesliga- sowie 84 Zweitligaspiele.

Andermatt entstammt der Jugend des FC Zürich und war zuletzt in der 3. deutschen Liga bei der SpVgg Bayreuth aktiv. Der 27-jährige Mittelfeldspieler bestritt in den vergangenen Jahren 64 Spiele in der 3. Liga (Bayreuth, SV Meppen).

Trainer Patrick Enengl über die Neuzugänge: „Mit Nico und Fabian stoßen zwei erfahrene Spieler mit Führungsqualitäten zu uns, die in der Länderspielpause vom ersten Tag an überzeugten und uns als Team sofort stärken.“

Bild: SKU Amstetten