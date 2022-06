SKU Amstetten wird neuer Kooperationsverein des LASK

Der LASK und Zweitligist SKU Ertl Glas Amstetten besiegeln eine künftige Zusammenarbeit. Die Partnerschaft wird auf sportlicher Ebene und auch weiteren Bereichen gelebt werden und soll Synergieeffekte bringen, schreiben die Niederösterreicher in einer Pressemitteilung:

Die besten Talente aus dem LASK-Nachwuchs haben damit auch weiterhin die interessante Option 2. Liga! Nach dem freiwilligen Ausstieg der OÖ Juniors aus dem Profifußball wird der SKU Ertl Glas Amstetten für den LASK ein wichtiger Partner in der Talente-Förderung sein.

Ralf Muhr (Technischer Direktor LASK):

„Mit dem bewussten Gang der LASK Amateure OÖ in die Regionalliga Mitte war und ist es für uns Verpflichtung, rasch die sportliche Lücke zwischen der Kampfmannschaft und dem eigenen Unterbau in Bezug auf Wettkampfpraxis für ausgewählte Perspektivspieler zu schließen. Mit Amstetten ist ein idealer Kooperationspartner gefunden worden, ein Club mit Visionen, aber vor allem auch einem sportlichen Konzept samt Cheftrainer, welche aus unserer Sicht garantieren, dass Spieler wie aktuell Weixelbraun und Kapsamer ihre nächsten Entwicklungsschritte setzen werden!“

Harald Vetter (Sportlicher Leiter SKU Ertl Glas Amstetten):

„Für den SKU Ertl Glas Amstetten sehen wir eine tolle Möglichkeit, mit einem starken Partner, der sowohl im nationalen als auch im internationalen Fußball tolle Erfolge feiern konnte, unsere Entwicklung voranzubringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem LASK!“

Mit Sebastian Kapsamer und Dominik Weixelbraun wechseln zwei aktuelle U19-Nationalspieler nach Amstetten. Beide waren in der abgelaufenen Saison für die OÖ Juniors in der ADMIRAL 2. Liga aktiv.

Kapsamer absolvierte die Akademie des LASK und bestritt in der abgelaufenen Saison 23 Einsätze. Dabei kam er hauptsächlich auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. Von der U15 bis zur U19 bestritt Sebastian Kapsamer 23 Spiele für Österreichs Nachwuchsnationalteams.

Dominik Weixlbraun durchlief die Akademie in St. Pölten und wechselte danach nach Linz. Der Mittelfeldspieler brachte es in der Saison 2021/22 auf 28 Einsätze und erzielte dabei 8 Tore. Im U19 Nationalteam lieferte Dominik bislang fünf Partien ab und ist im Kader für die am Samstag beginnende Europameisterschaft in der Slowakei. In der Vorrunde trifft er dort mit Österreich auf England, Israel und Serbien.

