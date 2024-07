Skurilles Trikot-Design: In den sozialen Netzwerken tauchen Bilder des neuen Champions-League-Shirts von Borussia Dortmund auf. Das Design erinnert dabei an eine Mischung aus einigen bisherigen Jerseys.

Laut Footyheadlines wird Borussia Dortmund in der kommenden Spielzeit im DFB-Pokal und in der Champions League mit einem Trikot auflaufen, dass an drei ältere BVB-Jerseys erinnert. Der obere Part gleicht dem Trikot, dass der letztjährige Tabellenfünfte in der Saison 2016/17 in Heimspielen trug.

Der untere Part des Jerseys ist dann eine Mischung aus dem Heimdress der Spielzeit 2017/18, dem Pokal-Shirt des Saison 2012/13 und einem neuen Design mit diagonalen Streifen, das bisher in keinem BVB-Trikot zu finden ist.

Nach Sky-Informationen soll es sich tatsächlich um dieses Design handeln, Feinheiten sind aber noch nicht final abgestimmt. Es steht also noch nicht zu 100 Prozent fest, ob Marcel Sabitzer und Co. in der kommenden Saison in diesen Trikots auflaufen werden.

(skysport.de) / Bild: Imago