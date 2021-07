Sky bietet in Österreich eine Saison der Superlative mit 1421 Live-Spielen: Die hochkarätigen Neuzugänge Lothar Matthäus, Martin Stranzl & Klaus Schmidt verstärken das Sky Sport Austria Experten-Team

Sky setzt diese Woche den ersten Meilenstein in einer Fußball-Saison der Superlative mit wettbewerbsübergreifend 1421 Live-Spielen. Denn schon ab Freitag geht es in der ADMIRAL Bundesliga wieder zur Sache! Meister Salzburg ist mit Neo-Trainer Matthias Jaissle zu Gast beim SK Sturm – ab 19:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Sky Abonnenten kommen in der bevorstehenden Saison 2021/22 voll auf ihre Kosten: weit über 120.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballfans stehen an. Zusätzlich zu den 195 Spielen der ADMIRAL Bundesliga, alle live & exklusiv, zeigt nur Sky in Österreich alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, der UEFA Europa League & der neuen UEFA Europa Conference League, mindestens 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 511 Partien der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.

Das Sky UEFA Dreamteam für die Saison 2021/22 mit Lothar Matthäus

Ab der neuen Saison kommt ein ehemaliger Weltfußballer, Weltmeister und Europameister in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria zum Einsatz: Lothar Matthäus wird an der Seite von Sky Anchor Constanze Weiss ein fixes Team in der UEFA Champions League Berichterstattung bilden. Der deutsche Rekordnationalspieler spielte u.a. für Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München sowie Inter Mailand und sammelte dabei zahlreiche nationale wie internationale Titel: siebenmaliger Deutscher Meister, italienischer Meister, zweifacher DFB-Pokalsieger & Gewinner des UEFA Cups. Als Trainer führten seine Wege auch nach Österreich zum SK Rapid sowie nach Salzburg.

Sky Sport Austria holt Kimberly Budinsky als neuen UEFA Champions League Anchor

Die Moderatorin Kimberly Budinsky wird mit dem Sky Experten Marc Janko das zweite Sky Duo in Europas Königsklasse bilden. Die 26-Jährige ehemalige Leistungsschwimmerin sammelte als Moderatorin auch im Sport bereits Erfahrung und präsentierte für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie zuletzt das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Klaus Schmidt liefert Einblicke in die taktischen Finessen von Europas Top-Teams

Taktik-Fans kommen bei “360° Schmidt” voll auf ihre Kosten. Der langjährige Trainer Klaus Schmidt, der u.a. den SV Mattersburg, Altach und zuletzt den FC Flyeralarm Admira betreute, wird die entscheidenden taktischen Winkelzüge der Spitzenteams unter die Lupe nehmen. Zusätzlich dürfen sich Sky Seher in der UEFA Champions League auf prominente Studiogäste wie den ehemaligen Sky Experten Andreas Herzog freuen.

Die UEFA Europa League auf Sky mit dem Duo Johannes Brandl & Alfred Tatar

Auf das Gespann Johannes Brandl und Kult-Sky Experte Alfred Tatar wartet immer donnerstags ein Mammutprogramm. Insgesamt 282 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League überträgt Sky in der kommenden Saison.

Der ehemalige Teamverteidiger Martin Stranzl wird neuer Sky Experte

Und noch einmal schlug Sky Sport Austria auf dem Transfermarkt zu: Martin Stranzl, Österreichs 56-facher Internationaler und Teilnehmer an der Heim-Europameisterschaft 2008, wird für Sky Seher die Spiele analysieren. Als kompromissloser Innenverteidiger absolvierte Stranzl insgesamt 258 Partien in der Deutschen Bundesliga für 1860 München, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, wo er auch als Kapitän im Einsatz war. In seiner langen Karriere lief der Burgenländer acht Mal in der UEFA Champions League, sowie 39-mal in der UEFA Europa League bzw. dem UEFA Cup auf. In seinen vier Jahren bei Spartak Moskau wurde Stranzl dreimal Vizemeister.