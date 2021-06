Sky bleibt bis 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Die neue Vereinbarung gilt für die Spielzeiten 2022/23 bis einschließlich 2024/25

Umfasst sind die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Österreich

Neal O‘Rourke: „Nach dem großen Erfolg mit dem Erwerb aller 420 Spiele der UEFA Klub-Wettbewerbe ab der Saison 2021/22 freuen wir uns bei Sky mit der Premier League das nächste internationale Sportrecht mit enormer Strahlkraft und Beliebtheit gesichert zu haben.“

Sky bleibt das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans die Premier League über den Streamingdienst Sky X auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Neal O‘Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich: „Nach dem großen Erfolg mit dem Erwerb aller 420 Spiele der UEFA Klub-Wettbewerbe ab der Saison 2021/22 freuen wir uns bei Sky mit der Premier League das nächste internationale Sportrecht mit enormer Strahlkraft und Beliebtheit gesichert zu haben. Wir sind stolz darauf, dass Sky mit dieser Vereinbarung seinen Status als unumstrittene Heimat des Fußballs in Österreich weiter festigt.“

Paul Molnar, Premier League Chief Media Officer: „Die Premier League freut sich sehr, die Partnerschaft mit Sky Deutschland, Österreich und der Schweiz um weitere drei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/25 zu verlängern. Sky hat eine hervorragende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, den Fans in Österreich über seine verschiedenen Kanäle und Plattformen die beste Berichterstattung über die Premier League zu liefern.“

Sky – die Heimat des Fußballs

Neben der Premier League zeigt Sky in Österreich in der kommenden Saison 420 Begegnungen der UEFA Champions League, der UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, alle 195 Spiele der Tipico Bundesliga, 511 Spiele der Deutschen Bundesliga inklusive aller Partien der 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal live.

Beitragsbild: Imago