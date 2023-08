Sky exklusiv || Bayern kontaktiert Ortega

Nach exklusiven Sky Informationen beschäftigt sich der FC Bayern mit Stefan Ortega von Manchester City.

Über den 30-jährigen Deutsch-Spanier ist in den letzten Tagen intern diskutiert worden. Seitens der Bayern hat es sogar schon eine Kontaktaufnahme gegeben. Der ehemalige Torhüter von Arminia Bielefeld war bereits im Januar ein Bayern-Thema, bevor Yann Sommer verpflichtet wurde. Im vergangenen Sommer zog es den Torhüter dann auf die Insel.

City erwägt vorzeitige Vertragsverlängerung

In der vergangenen Saison absolvierte Ortega 14 Pflichtspiele und kam in allen Wettbewerben zum Einsatz. Pep Guardiola ist sehr zufrieden mit Ortega, die Skyblues erwägen sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Sich intensiv mit der Bayern-Offerte zu beschäftigen, liegt jetzt an Ortega, der bei ManCity die Nummer zwei hinter Ederson ist.

(Red.)

Bild: Imago