Sky exklusiv || Entscheidung um Katzer-Verbleib bei Rapid gefallen

Die Entscheidung um einen Verbleib von Geschäftsführer Sport Markus Katzer beim SK Rapid ist gefallen! Wie der 45-Jährige im Sky-Interview während des 346. Wiener Derbys offiziell verkündet, wurde eine Einigung über einen Verbleib des Sportchefs erzielt.

„Es hat am Freitag einen Termin gegeben, der sehr konstruktiv war, wo es eine Einigung gegeben hat“, bestätigt Katzer am Sky-Mikro zu seinem Verbleib in Wien Hütteldorf. „Es gibt eine Einigung und wir werden schauen, das zeitnah und so schnell wie möglich nach außen zu bringen.“

Katzer begann seine Tätigkeit bei Rapid Anfang des Jahres 2023. Sein Vertrag wäre im kommenden Dezember ausgelaufen.

Bild: GEPA