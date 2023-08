Sky exklusiv || Friedl mit Kampfansage an Bayern & Kritik an Füllkrug

Bremens Marco Friedl hat sich vor dem Saisonstart am Freitag gegen den FC Bayern exklusiv bei Sky geäußert. Themen: das Pokalaus gegen Viktoria Köln, die öffentliche Kritik von Niclas Füllkrug und die kommende Aufgabe gegen die Bayern mit Stürmer Harry Kane.

Marco Friedl bei Sky…

…über das Pokal-Aus gegen Viktoria Köln:

„Natürlich haben wir das Aus zu verkraften. Wir haben deutliche Worte gefunden, haben das Spiel analysiert, so wie es sich gehört. Trotzdem müssen wir das jetzt hinter uns lassen. Wir haben jetzt nur noch die Bundesliga, auf die wir uns dieses Jahr konzentrieren müssen und wollen natürlich gegen die Bayern auf absolutem Topniveau sein.“

…auf Rückfrage, welche deutlichen Worte in der Kabine gefunden wurden:

„Wir haben uns die Gegentore und das Spiel mit Ball angeschaut. Der Trainer hat dann – wie es sich gehört – auch einzelne Spieler kritisiert. Es war eine kurze, knackige Videoanalyse. Wir haben versucht, mit dem gestrigen freien Tag (Montag, Anm. d. Red.), die Köpfe freizubekommen, weil es im Fußball so ist, dass die neue Aufgabe direkt folgt. Wir werden am Freitag wieder gefordert sein.“

…darüber, ob die Probleme in der defensiven Grundordnung auch ein Thema der Analyse war:

„Sowohl als auch. Die Offensive und auch die Defensive wurden angesprochen. Wir dürfen jetzt nicht nach dem ersten Spiel – auch wenn es ein Drittligist in der ersten Pokalrunde war – alles hinterfragen. Wir wissen, dass wir Qualität in der Verteidigung haben, wir bekommen es nur noch nicht auf den Platz – in diesem Spiel jedenfalls. Auch in der Vorbereitung haben wir viel darüber gesprochen, deswegen dürfen wir das nicht nach einem Spiel über Bord werfen.“

…darüber, ob er überrascht war, dass sie im Pokalspiel Defensivprobleme hatten, nachdem das in der Vorbereitung eigentlich kein größeres Thema war:

„Speziell im Pokalspiel, nach der Roten Karte, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir komplett die Kontrolle verlieren. Bis zur 60. Minute hatte Viktoria Köln einen Torschuss. Wir standen gut, wir hatten sie unter Kontrolle. Dass wir dann innerhalb kürzester Zeit drei Gegentore kassieren, darf als Bundesligist nicht passieren. Vor allem nicht in der ersten Runde des Pokals.“

Friedl zur Füllkrug-Kritik: “Wir müssen sowas intern besprechen“

…darüber, ob es ihn gestört hat, dass Niclas Füllkrug nach dem Pokalspiel deutliche Worte für die schlechte Leistung des Teams gefunden hat:

„Nein, jeder weiß, wie Fülle ist. Er ist dann emotional geladen, vor allem nach solchen Spielen. Klar ist: wir hätten das intern besprechen sollen, dass das Thema nicht wieder eine solch große Welle macht. Jeder kennt Fülle – er hat auch grundsätzlich recht, mit dem was er sagt, aber wir hätten das intern besprechen müssen, deswegen hätte er das für sich behalten sollen.“

…über Neuzugang Harry Kane und dass es gegen die Bayern im Saisonauftakt vermutlich jetzt nicht einfacher wird:

„Nein, wird es nicht. Das sind jedoch die Momente, für die wir Fußball spielen – ein solches Auftaktspiel gegen die Bayern im heimischen Stadion zu haben. (…) Ich habe mir den Supercup auch angeschaut. Die Bayern sind schlagbar. Natürlich brauchen wir eine ganz andere Leistung als im Pokal, das wissen wir. Aber wir werden auf die Woche hintrainieren, Gas geben und dann freuen wir uns auf das Spiel.“

(skysport.de)