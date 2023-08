Sky exklusiv || PSG mit Hammer-Angebot für Kolo Muani

Nach exklusiven Informationen von Sky bietet Paris Saint-Germain nun 80 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen für Randal Kolo Muani.

Das Remis im Derby bei Mainz 05 soll für den 24 Jahre alten Franzosen das letzte im Dress von Eintracht Frankfurt gewesen sein, denn Kolo Muani hofft auf eine Einigung und will sofort zu Paris wechseln.

SGE-Boss Markus Krösche ist informiert, Paris hat ein mündliches Angebot von 70 Millionen Ablöse plus zehn Millionen Boni vorgelegt. Bei einer Zusage von Krösche soll der Transfer bereits bis Dienstag über die Bühne gehen.

„Markus Krösche hat immer klar gemacht, er will 100 Millionen Euro. Die wird er aber nicht bekommen“, meint Sky Reporter Florian Plettenberg. „Der Markt gibt derzeit keine 100 Millionen Euro für Kolo Muani her.“

Holt Frankfurt im Gegenzug PSG-Stürmer?

Sollte Krösche das 80-Millionen-Angebot annehmen, müsste sich Frankfurt nach einer Alternative umsehen – und könnte dabei ausgerechnet bei PSG fündig werden: Hugo Ekitike, derzeit noch in Paris unter Vertrag und mit wenig Einsatzzeiten, könnte losgelöst von einem Kolo-Muani-Deal im Gegenzug nach Frankfurt wechseln.

„Paris hat Angebote (für Ekitike) auf dem Tisch“, weiß Plettenberg. Allerdings würde PSG „alles absagen und Ekitike an Frankfurt geben“, weiß Plettenberg – inklusive Rabatt. So könnte der 21-jährige Franzose für 20 Millionen Euro plus Boni zur SGE wechseln.

Plettenberg: „Wäre ein Top-Deal“

„Das wäre für Markus Krösche und Eintracht Frankfurt ein Top-Deal“, meint Plettenberg. Für Paris hingegen ist Kolo Muani ein essenzielles Puzzle-Stück, „PSG hat dem Spieler klar gemacht, dass er eine Einsatzgarantie hat“, erklärt Plettenberg. „PSG plant mit Mbappe, Dembele und Kolo Muani einen Dreiersturm zu bilden.“

Das französische Sturmtrio könnte sich damit in Paris bereits für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr einspielen.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

