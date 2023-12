Sky exklusiv || Schicker über auslaufende Spielerverträge: „Bemühen uns, haben aber unsere Grenzen“

Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker stehen wichtige Vertragsgespräche bevor. Mit Kapitän eins Stefan Hierländer, Kapitän drei Otar Kiteishvili und Kapitän fünf David Affengruber laufen drei Spielerverträge am Ende der Saison aus. Schicker gibt im Sky-Exklusivinterview bei Jörg Künne ein Update über das Trio.

„Bei Kiteishvili weiß man, wenn er fit ist, welche Qualitäten er mitbringt. Hier gibt es gute Gespräche. Und bei Hierländer ist es so, dass ich heute mit ihm Abendessen gehe und dann schaue, in welche Richtung es geht“, so der Grazer Sportchef.

Bei den Vertragsgesprächen mit David Affengruber wird wohl noch etwas Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Der 22-jährige Innenverteidiger hat sich nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg 2021 direkt in die Startformation von Christian Ilzer gespielt. „Natürlich ist es so, dass sich Affengruber gut entwickelt hat, jetzt im letzten Vertragsjahr ist, einen guten Markt auch hat und da werden wir sehen, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Wir werden uns bemühen, haben aber unsere Grenzen und da werden wir nicht drüber hinausgehen. Das ist auch so mit dem Spieler besprochen. (…) Es wird heuer nicht mehr passieren, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Aber es heißt nicht, dass es nicht im Jänner oder Februar passiert“, so Schicker.

