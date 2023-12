Sky exklusiv || Schicker über Ilzer-Verbleib: „Wenn etwas Außergewöhnliches kommt…“

Geht Trainer Christian Ilzer mit dem SK Sturm im kommenden Sommer in seine fünfte Saison bei den Grazern? Im exklusiven Sky-Interview mit Reporter Jörg Künne hat sich Sturm-Sportchef Andreas Schicker auch zur Trainerfrage bei den „Blackies“ geäußert.

Dabei zeigte sich Schicker optimistisch, dass die aktuelle Saison nicht die letzte mit Ilzer als Sturm-Coach war. Einen Abgang im Sommer wollte der Sturm-Sportchef jedoch auch nicht gänzlich ausschließen.

„Es ist immer schwierig zu sagen. Wenn etwas Außergewöhnliches kommt, dann kann es immer passieren. Ich muss in meiner Position zu einem gewissen Maß immer vorbereitet sein. Aber ich gehe davon aus, dass er noch lange bei uns ist“, sagte Schicker.

Für die Arbeit von Ilzer, der seit August 2020 Trainer bei den Grazern ist, fand Schicker nur lobende Worte: „Er macht vom ersten Tag an großartige Arbeit und tagtäglich einen Hunger an den Tag legt und die Mannschaft verbessern will. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer und ich bin nicht unglücklich, wenn es um ihn ein bisschen ruhiger geworden ist.“

Schicker über Kritik an Ilzer: „Wird oft vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist“

Bild: GEPA