Sky exklusiv || Vollständige Einigung! Jackson wird Bayern-Stürmer

Nach exklusiven Informationen von Sky Sport wechselt Nicolas Jackson vom FC Chelsea nach München.

Die volle Einigung mit Chelsea wurde nach der vorherigen mündlichen Vereinbarung mit dem 24-jährigen Stürmer erzielt. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufoption. Diese liegt im Sommer 2026 bei 65 Millionen Euro. Die Leihgebühr beträgt 15 Millionen Euro und wird als Einmalzahlung überwiesen.

Sportvorstand Max Eberl wollte den Deal unbedingt, gab Vollgas und finalisierte die Leihe mit Jackson-Berater Ali Barat (Chef der Agentur EPIC). Jackson wird noch am Samstag in München erwartet.

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago