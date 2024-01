Sky exklusiv || Werner vor Rückkehr in die Premier League

Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Timo Werner steht vor der Rückkehr nach England.

Nach exklusiven Sky-Informationen soll der Leipziger Stürmer bis zum Saisonende an Tottenham verliehen werden. Der Deal steht vor dem Abschluss, Details müssen noch geklärt werden. Finale Verhandlungen finden heute statt.

Sky berichtete bereits, dass ein Werner-Wechsel im Januar nicht auszuschließen ist – sofern ein für alle Beteiligten sinnvolles Angebot auf dem Tisch landet. Das ist jetzt geschehen: Wichtig aus RB-Sicht: Die Spurs sind finanzstark genug, um das voluminöse Gehalt des 27-Jährigen übernehmen zu können. Werner verdient rund zehn Millionen Euro pro Jahr, zählt gemeinsam mit Dani Olmo zu den Topverdienern der Sachsen.

Werner in guter Verfassung

RB zeigte sich stets offen für einen Wintertransfer, wollte den Angreifer dabei aber nie vom Hof jagen. Es ist Werners Entscheidung. Die gegenseitige Wertschätzung ist groß. Sollte der Spurs-Deal scheitern, stehen andere Teams für eine Leihe parat.

Im Leipziger Trainingslager präsentierte sich der gebürtige Stuttgarter in einer guten Verfassung, wirkte gelöster als in der Hinrunde. Den Formanstieg würde er jetzt mit nach London nehmen. Die Stadt kennt Werner bereits aus Chelsea-Zeiten. Für die Blues lief der Rechtsfuß in 89 Pflichtspielen auf und erzielte dabei 23 Tore. Chelsea-Rivale Tottenham steht nach 20 Partien auf Rang fünf der Premier League.

(skysport.de) / Bild: Imago