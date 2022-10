via

via Sky Sport Austria

Mit der zweitjüngsten Salzburger Starformation in der Champions League tritt die Mannschaft von Matthias Jaissle gestern gegen Dinamo Zagreb auf.

Nach dem 1:0 Sieg sind auch viele Augen auf den Trainer gerichtet. Sky-Experte Didi Hamann hat über den Verbleib eine eindeutige Meinung. „Er soll in Salzburg bleiben“, so der ehemalige Premier-League-Spieler. Weiters lobt er an Jaissle die Ruhe und den Enthusiasmus, welche er auf die Mannschaft überträgt.