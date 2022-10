via

Alle 58 Minuten schießt Erling Haaland ein Tor. Mit Manchester City kann der Stürmer einen Rekord nach dem anderen brechen.

Zuletzt erzielt der 22-jährige in der Champions League gegen den FC Kopenhagen erneut zwei Tore. Nicht nur er musste sich an Manchester City anpassen sondern auch die Mannschaft und der Trainer an ihn. Sky-Experte Marc Janko sieht bei dem jungen Spieler kaum Schwächen. Nur im Eins gegen Eins Kampf sieht er noch Potenzial nach oben.