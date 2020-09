Sky-Experte Marc Janko zu SVM-Ende: “Einmal mehr eine unfassbare Geschichte in unserer Republik”

Nach dem unrühmlichen, aprupten und für viele Leute auch sehr traurigen Ende des SV Mattersburg machten sich die Sky-Experten Alfred Tatar und Marc Janko ein letztes Mal Gedanken über das ehemalige Fußball-Aushängeschild des Burgenlandes.



Alfred Tatar, selbst einmal Trainer in Mattersburg: “Man hat immer gekämpft, das hat den Verein ausgezeichnet, nur, mit gezinkten Karten. Dementsprechend ist die Frage dann schon berechtigt, ob wirklich was fehlt.”

Marc Janko hatte selbst viele Schlachten im Burgenland bestritten: “Man musste sich immer bewusst machen, dass man an seine Leistungsgrenze gehen muss. Mir tut´s leid für die ganze Region. Aber, wenn man soviel Geld auf so eine Art veruntreut, dann hält sich das Mitleid für die handelnden Personen in Grenzen. Es ist eher mehr Ärger vorhanden, dass sowas so lange gutgehen konnte. Für mich einmal mehr eine unfassbare Geschichte in unserer Republik.”