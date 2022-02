Sky-Experte Stranzl analysiert: „Die Automatismen bei der Wiener Austria greifen immer besser“

via

via Sky Sport Austria

Für die Austria wie auch Hartberg steht am Samstag (jetzt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) ein vermeintliches K.o.-Duell um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga an.

Die Wiener befinden sich wie die Steirer bei drei ausstehenden Runden bis zur Punkteteilung mitten drin im Siebenkampf um drei Startplätze in der Meistergruppe.

Die Austria fuhr zum Frühjahresstart das erhoffte Resultat bei Schlusslicht Altach (2:0) ein. Die Favoritner liegen am umkämpften sechsten Platz. Blickt man auf die Anzahl der Gegentreffer, rangiert die Austria hinter Salzburg sogar auf Platz zwei.

Vor dem Duell nimmt Sky-Experte Martin Stranzl die Defensivarbeit der Wiener Austria unter die Lupe. Der ehemalige Defensiv-Spezialist findet dabei lobende Worte für die Austria: „Die Automatismen greifen immer besser. […] Basics erfüllen, Automatismen erfüllen – in der Defensive. Da haben sie wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht, deshalb bekommen sie aktuell auch so wenig Gegentore.“