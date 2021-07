Sky-Experte Stranzl über Kara: “War phasenweise teilnahmslos am Spiel”

Am Samstag feiert Martin Stranzl am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga sein Debüt als Sky Experte. Zuvor war er bereits zusammen mit Alfred Tatar zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis.

Darin sprach der Ex-ÖFB-Teamspieler unter anderem über den Auftritt von Rapid Wien in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag. Dabei bekamen Doppelpacker Christoph Knasmüllner und Neuzugang Marco Grüll von Stranzl ein Lob, Ercan Kara musste sich hingegen Kritik gefallen lassen.

Über Knasmüllner und Grüll sagte Stranzl: “Dass Christoph ein herausragendes Talent hat, das wissen wir schon seit Jahren. Daran sieht man, was den Unterschied dann eigentlich ausmacht. Er hat es dann, Gott sei Dank für Rapid, zum Schluss abrufen können, durch die zwei wirklich sehr schönen Tore. Er wäre ein Unterschiedsspieler, aber er muss es einmal über die ganze Distanz eines Spieles abrufen können und auch über eine Saison. Wer mir auch gut gefallen hat, war Grüll. Der tut der Mannschaft gut. Er ist noch unbekümmert und versucht viel im Eins-gegen-Eins, mit seiner Dynamik und seiner Power. Und für den österreichischen Fußball ist es gut und wichtig, dass Rapid da mal gewonnen hat und hoffentlich auch über das Rückspiel in die nächste Runde weiterkommt.”

Über den Auftritt von Kara gegen Prag sagte Stranzl: “Ich hatte gestern einfach das Gefühl, er war vom Kopf her schon ein Stück weit mit anderen Dingen beschäftigt. Er war phasenweise in meinen Augen ein bisschen teilnahmslos am Spiel. Daher hoffe ich, dass diese Personalie relativ schnell geklärt wird. Man kann es als Spieler nicht einfach ausblenden, sondern es beschäftigt einen, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Dann ist die Performance halt nicht bei hundert Prozent, sondern ein paar Prozent weniger. In Topspielen kann es dann den Ausschlag geben”.

DAB | Der Audiobeweis Folge #115 mit Martin Stranzl: Der Saisonauftakt