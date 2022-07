Sky-Experte Tatar über Rapid: „Feldhofer muss die Einsergarnitur finden“

Der SK Rapid Wien hat sich in den ersten drei Pflichtspielen der Saison 2022/23 sichtlich schwer getan. Gegen Treibach, Lechia Gdansk und SV Ried gab es zwar noch kein Gegentor – allerdings lässt die Spielweise und die Offensivkraft noch zu wünschen übrig. Lediglich zwei Tore gab es in den ersten Spielen, gegen Conference-League-Gegner Gdansk reichte es nur zu einem torlosen Remis im Hinspiel in Hütteldorf. Sky-Experte Alfred Tatar spricht bei „Alles Taktik“ darüber, worauf es im Rückspiel in Polen für Rapid ankommt.