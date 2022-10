Sky-Experten adeln Alaba: „Er macht Sergio Ramos ‚vergessen'“

Für David Alaba läuft es nach dem Wechsel vom FC Bayern München zu Real Madrid weiterhin sehr gut. Zum dritten Mal en suite holt sich Alaba den Titel „Sportler des Jahres“, bei Real Madrid entwickelte sich der Wiener schnell zum absoluten Abwehrchef.

Sky-Experte Marc Janko hebt diese Entwicklung von Alaba hervor: „Dass er den Wechsel zu Real Madrid in so einer Art und Weise vollzogen hat, spricht für seine Persönlichkeit und seine Qualität.“ Sky-Experte Didi Hamann lobt Alaba in noch höheren Tönen: „Er macht andere (Spieler) besser. Dort nach Real zu gehen und dann so einen Mann (Sergio Ramos) vergessen zu machen, Hut ab!“

Sky-Experte Stankovic analysiert: „Alaba zeigt drei Gesichter“