Sky-Info: 90 Millionen! Woltemade vor Wechsel in die Premier League

Nach exklusiven Informationen von Sky Sport steht Nick Woltemade vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United!

Die Klubs haben bereits eine Einigung erzielt. Die Sockelablöse liegt bei 85 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen noch auf 90 Millionen Euro ansteigen.

Der Stürmer befindet sich bereits auf dem Weg nach England und hat sich auch von der Mannschaft schon verabschiedet. Newcastle hatte zuvor auch für Wolves-Stürmer Strand Larsen geboten, zwei Offerten wurden allerdings abgelehnt.

(sport.sky.de) / Bild: Imago