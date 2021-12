Sky-Info: Adeyemi sagt Top-Klub ab!

via

Karim Adeyemi ist einer der gefragtesten Stürmer auf dem Transfermarkt und wird von ganz Europa gejagt. Nach Sky Informationen ist aber nun ein Top-Klub aus dem Rennen ausgeschieden.

Karim Adeyemi wird im Sommer nicht zum FC Barcelona wechseln. Das hat Sky Reporter und Transfer-Experte Max Bielefeld bei “Transfer Update – die Show“ berichtet. “Nach unseren Infos gab es nun die Absage von der Seite Karim Adeyemis an den FC Barcelona“, erklärt Bielefeld. Zuletzt hatten die Katalanen dem Spieler vom FC Salzburg ein schriftliches Angebot unterbreitet.

Adeyemi will in der Bundesliga Fuß fassen

Allerdings zieht es den Youngster im kommenden Sommer in die Bundesliga. “Die Gründe sind, dass er sich in Deutschland entwickeln und in der Bundesliga Fuß fassen möchte – auch gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024“, betonte unser Sky Reporter.

Die große Sorge im Adeyemi-Lager wäre bei einem Wechsel nach Spanien, dass er aus den Augen des Bundestrainers Hansi Flick geraten könnte. Stattdessen soll nun der Schritt zu Borussia Dortmund folgen. Bielefeld hält einen Wechsel zum BVB für “90 bis 95 Prozent“ wahrscheinlich. Letzte Details gibt es nach Sky Infos aber noch auszuhandeln.

Zorc lobt Youngster

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wurde vor ein paar Tagen gefragt, ob sich die BVB-Fans auf den Jungnationalspieler freuen dürfen. „Dazu was zu sagen, ist viel zu früh, und er steht, soweit ich weiß, langfristig unter Vertrag“, erklärte Zorc gegenüber der Bild, der eine hohe Meinung von dem 19-Jährigen hat.

„Adeyemi ist ein großes deutsches Talent. Er hat ein sehr gutes Profil; bringt extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend ist.“ Auch RB Leipzig bemüht sich um die Dienste des Torjägers, allerdings hat der BVB nach Sky Infos ein besseres Angebot abgegeben. “Es spricht alles für den BVB“, ergänzte Bielefeld.

