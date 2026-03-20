Sky-Info: Alajbegovic verlässt Salzburg im Sommer

Knalleffekt um ein Salzburg-Talent! Bayer Leverkusen hat laut Sky-Infos die Rückkaufklausel für Kerim Alajbegovic für den Sommer 2026 aktiviert.

Diese lag bei acht Millionen Euro. Das 18-jährige Top-Talent wird im Sommer damit aus Salzburg zurückkehren, wo er einen Vertrag bis 2029 hatte. Zunächst war er noch im vergangenen Sommer für etwa zwei Millionen Euro von Leverkusen fest in die ADMIRAL Bundesliga gewechselt.

Alajbegovic fehlt in Startelf: Beichler erklärt Entscheidung

Seine konkrete Zukunft im Sommer ist jedoch offen. Mehrere Top-Klubs aus Italien haben bereits angefragt. Bislang steht Alajbegovic wettbewerbsübergreifend bei elf Toren und drei Assists. In der Startelf des Topspiels gegen Sturm Graz (JETZT LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria!) fehlte der Offensivspieler bereits.

(Red./sport.sky.de).

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