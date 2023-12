Altach verlängert Vertrag mit Nuhiu

Der SCR Altach hat den Vertrag mit Angreifer Atdhe Nuhiu bis 2025 verlängert. Der 34-Jährige wird den Vorarlbergern im Spätherbst seiner Karriere damit ein weiteres Jahr erhalten bleiben.



In dieser Saison stand Nuhiu in 13 von 14 Bundesligaspielen in der Startelf und erzielte bislang einen Treffer. In den vergangenen beiden Runden vor der Winterpause stand er den Altachern krankheitsbedingt nicht zur Verfügung.

2935 Atdhe Nuhiu Position Angriff Verein CASHPOINT SCR Altach

Nuhiu hatte Angebot von Ried

Im vergangenen Sommer hatte der Angreifer auch ein lukratives Angebot der SV Ried vorliegen, entschied sich jedoch für einen Verbleib in Altach. „Sie haben mir ein lukratives Angebot gemacht, auch mit der Option Karriere danach. Wir waren auch schon in Altach im Gespräch. Ich sehe mich Stand jetzt als Bundesligaspieler und solange ich mich gut fühle, kann ich den Unterschied für meine Mannschaft ausmachen“, erklärte Nuhiu im vergangenen August bei „Talk und Tore“.

Auf die Fragen nach einem möglichen Karriereende sagte Nuhiu: „Da muss man auf seinen Körper hören. Ich habe eine gute Vorbereitung gemacht und alles mitmachen können. Noch fühle ich mich sehr gut und solange ich den Unterschied für die Mannschaft machen kann, werde ich bleiben. Wenn ich spüre, dass es nicht mehr geht, bin ich der erste, der die Schuhe an den Nagel hängt. Da bin ich fair zu mir selbst.“

Nuhiu bei „Talk und Tore“ im August über seine Zukunft

Bild: GEPA