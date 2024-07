Offiziell: Altach verpflichtet Talent von Sturm Graz

Wie von Sky zuvor berichtet, verpflichtet der SCR Altach Luca Kronberger ablösefrei von Sturm Graz. Der 22-Jährige unterschreibt im Ländle einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine weitere Saison.

„Ich habe mich sehr bewusst für die Herausforderung Altach entschieden, weil mir der Verein die ideale Umgebung bietet, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen. Ich will mich schnell in die Mannschaft integrieren und einen Beitrag zum Erfolg leisten. Die Ambitionen des Vereins und die professionelle Atmosphäre haben mich überzeugt, diese Chance unbedingt ergreifen zu wollen“, sagt Kronberger zu seinem Wechsel.



Kronberger war 2022 von der Admira zu Sturm gewechselt, absolvierte für die Grazer aber nur neun Pflichtspiele. Nach zwei Leihen zur SV Ried und zuletzt zur WSG Tirol trennen sich die Wege nun endgültig.

Traumtor gegen Rapid

In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige bei der WSG Tirol auf 24 Einsätze. Einer seiner drei Saisontreffer war ein Traumtor gegen Rapid (unten im Video), welches von den Sky-Usern zum Tor der 5. Runde gewählt wurde.

VIDEO: Kronberger-Traumtor schockt Rapid

Bild: GEPA