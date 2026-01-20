Sky-Info: Altachs Koller vor Wechsel zu Sturm Graz

Paul-Friedrich Koller soll nach Sky-Informationen vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz stehen. Der 23-jährige Innenverteidiger steht noch bis Saisonende beim SCR Altach unter Vertrag.

Der Steirer, der in seiner Jugend sowie von 2022 bis 2023 für den GAK spielte, könnte im Sommer ablösefrei zu Sturm kommen. Darüber soll es bereits eine Einigung zwischen Koller und dem österreichischen Meister geben. Dennoch forciert Sturm einen Wechsel noch in dieser Winter-Transferperiode. Bei einem Wechsel vor Vertragsende müsste Altach zustimmen, die Vorarlberger würden dann jedoch von einer Ablöse profitieren.

Koller absolvierte bisher 78 Bundesligaspiele (7 Tore) für den SCR Altach. In der aktuellen Saison stand er immer in der Startformation.

Mit einem Wechsel zu Sturm würde der Defensivmann Chefcoach Fabio Ingolitsch folgen. Sturm hatte bereits vor dem Trainerwechsel Interesse an Koller bekundet.

Artikelbild: GEPA